ZDF-Krimi "Spuren des Bösen - Wut" wird in Wien gedreht

Bereits zum siebten Mal darf Heino Ferch als Verhörspezialist Richard Brock ermitteln. Die Dreharbeiten zum neuesten Streifen der Reihe, "Spuren des Bösen - Wut", finden seit wenigen Tagen in Wien statt. Als Episodenhauptdarsteller tritt Tobias Moretti auf den Plan. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Juergen Maurer, Sabrina Reiter, Matthias Hack und Werner Brix. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis zum 8. Dezember an. Ein Ausstrahlungstermin für den neuesten Streich des ZDF und ORF steht allerdings noch nicht fest.