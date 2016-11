ZDF: Mainz bekommt Ampel mit Mainzelmännchen

Gehen oder stehen bleiben - darüber entscheiden am Neubrunnenplatz in Mainz künftig die Mainzelmännchen, die Maskottchen des ZDF, denn in Kürze soll an dieser Stelle eine Mainzelmännchen-Ampel den Straßenverkehr regeln.



Das ZDF ist längst nicht nur im Fernsehen unterwegs, auch im Internet hat die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt aufgerüstet. Jüngst wurde der Mediathek ein kompletter Neuanstrich verpasst. Doch nun geht der Sender noch einen Schritt weiter und will auch auf der Straße mehr Präsenz zeigen - oder besser gesagt den Straßenverkehr regeln.

Schon in Kürze soll die erste Ampel mit Mainzelmännchen, den kleinen ZDF-Maskottchen, eingeweiht werden. Passenderweise steht die Ampel natürlich in Mainz, dem Sitz der ZDF-Zentrale. Dort findet sich die mit Mainzelmännchen-Symbolen ausgestattete Ampel an der Straßenkreuzung der Großen Bleiche am Neubrunnenplatz, wobei es sich um eine der meistgenutzten Fußbängerampeln von Mainz handelt. Und dort werden eben künftig die Mainzelmännchen das Sagen haben und über Stop und Go der Fußgänger entscheiden.



Dem ZDF zufolge soll es sich bei der Mainzelmänchen-Ampel um ein Gemeinschaftsprojekt der Sendeanstalt und der Stadt Mainz handeln, wie die "Allgemeine Zeitung" meldet. Die Einweihung der Mainzelmännchen-Fußgängerampel ist für den 23. November angedacht.