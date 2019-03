ZDF Mediathek kann jetzt auf Webseiten Dritter eingebaut werden

Videos aus der ZDF Mediathek können nun auf den Webseiten Dritter eingebettet werden. Wer ein paar Regeln befolgt, kann die Inhalte auf seiner Homepage im ZDF-Player laufen lassen.



Das ZDF ermöglicht nun sogenanntes Embedding. Sofern es rechtlich möglich ist, können Betreiber von Websites, Blogs oder sonstigen Internetseiten jetzt also Videos aus der ZDF Mediathek auf ihren Seiten einbinden und im ZDF-Player abspielen lassen.