ZDF: Michael Kessler erneut auf Zeitreise

Das "Jahrhunderthaus" hat wieder geöffnet. Michael Kessler klärt in einer Zeitreise ein weiteres Mal: War früher tatsächlich alles besser?



Was früher besser oder schlechter war, das erfährt Michael Kessler ein weiteres Mal mit einem Besuch im "Jahrhunderthaus". Dieses Haus besteht aus drei Etagen, die auf besonders prägende Jahrzehnte der jüngeren Geschichte ausgerichtet sind, die 1920er, die 1950er und die 1970er.