ZDF: Mit vier Komödien heiter in den Herbst

Das ZDF startet amüsant in den Oktober. Mit "Heiraten ist nichts für Feiglinge", "Apropos Glück", "Zwei verlorene Schafe" und "Hilfe, wir sind offline!" zeigt das ZDF im Oktober gleich vier Kömodien.



Heiterer Herbst beim ZDF: Im Oktober sind dort gleich vier Komödien zu sehen. Starten wird die amüsante Reihe am Oktober mit dem Film "Heiraten ist nichts für Feiglinge". Kathi, gespielt von Anna Maria Sturm, sollte eigentlich glücklich sein. Doch irgendwie kann sie sich nicht über die Hochzeit ihrer besten Freundin und ihre Rolle als Trauzeugin freuen. Der Grund: Ihr Ex kommt ebenfalls zur Hochzeit und sie hat keinen passenden Begleiter für die Hochzeit. In weiteren Rollen sind Kostja Ullmann, Nadja Becker und Jasmin Schwiers zu sehen.