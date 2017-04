ZDF-Mittagsmagazin: 2018 Umzug von Mainz nach Berlin

Das Mittagsmagazin zieht um. Ab 2018 sendet das ZDF von Berlin aus. Für den Umzug mussten einige Hindernisse überwunden und Zustimmungen eingeholt werden. Der Sender verspricht sich davon eine effizientere Produktion.



Das Zweite und das Erste teilen sich bekanntlich die Produktion von Mittags- und Morgenmagazin im wöchentlichen Wechsel. 2018 zieht das ZDF-Mittagsmagazin nach Berlin um. Hierfür muss jedoch der aktuelle Rhythmus geändert werden. Daher bedurfte es zunächst der Zustimmung der für die ARD produzierenden Anstalten RBB und WDR.