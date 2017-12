ZDF: "Mittagsmagazin" ab April mit neuer Moderatorin

Wenn das ZDF-"Mittagsmagazin" nächstes Jahr den Standort wechselt, wird die Moderation um Jana Pareigis erweitert. Norbert Lehmann wechselt dafür schwerpunktmäßig zur Sport-Abteilung.



Bald klingelt der Wecker erst später für Jana Pareigis: Statt der Frühschicht des "ZDF-Morgenmagazins" wird die Hamburgerin ab April 2018 in Berlin zum Mittagsmagazin wechseln. Wenn sie Dunja Hayali im Morgenmagazin vertritt, wird sie aber manchmal doch noch früh raus müssen.