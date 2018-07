ZDF-"Moma Wettertour": Zu Fuß über die Alpen

Moderator Benjamin Stöwe überquert bei der "Moma"-Wettertour die Alpen - hauptsächlich zu Fuß. Er macht Halt in Deutschland, Österreich und Italien.



Benjamin Stöwe startet seine Wettertour für das ZDF-"Morgenmagazin" in Gmund am Tegernsee am Samstag, ab da geht es größtenteils per pedes über Kreuth noch am gleichen Tag, anschließend über Achenkirch, Maurach, Hochfügen, Mayrhofen und Pfitsch bis nach Sterzing. Der Wetterfrosch wird sich täglich von seiner Wanderung melden. Die erste Schalte findet schon vor dem Start am Freitag jedoch im "Mittagsmagazin" zwischen 13 und 14 Uhr statt.