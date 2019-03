ZDF: "Moma vor Ort" geht Pflegenotstand auf den Grund

Das "ZDF-Morgenmagazin" verlässt sein gewohntes Umfeld und geht nach Hamburg. Dort widmet es sich in der Reihe "Moma vor Ort" dem Thema Pflege. Die Redakteure wollen wissen: "Wie gut kümmern wir uns um Alte und Kranke?"



Ob in der eigenen Familie, im weiteren Umfeld oder am eigenen Leib - mit Alter und Krankheit wird jeder Mensch früher oder später konfrontiert. Kein Wunder also, dass sich das ZDF in der Reihe "Moma vor Ort" dem Thema "Pflege – Wie gut kümmern wir uns um Alte und Kranke?" widmet.