ZDF: "Moma vor Ort" in Zittau

Das "ZDF-Morgenmagazin" geht nach Zittau. Dort widmet es sich in der Reihe "Moma vor Ort" dem Thema "Alltag Europa - Leben im Dreiländereck".



Die Europawahlen stehen kurz bevor. Mitten im Zentrum des Kontinents liegt die sächsische Kleinstadt Zittau. Kein Wunder, dass sich das ZDF in der Reihe "Moma vor Ort" genau dort dem Thema "Alltag Europa - Leben im Dreiländereck" widmet.