ZDF Montagskino: Free-TV-Premiere mit Costner, Oldman & Reynolds

In seiner Montagskino-Reihe zeigt das ZDF morgen die Free-TV-Premiere des hochkarätig besetzten Actionthrillers "Das Jerico Projekt". Die Hauptrollen spielen Kevin Costner, Ryan Reynolds, Tommy Lee Jones und Gary Oldman.



Das ZDF zeigt den Film um 22.30 Uhr und nach der TV-Ausstrahlung ist er für sieben Tage in der ZDF-Mediathek abrufbar. Die USA haben durch einen Hacker-Angriff die Kontrolle über ihr komplettes Waffensystem verloren.