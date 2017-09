"ZDF-Morgenmagazin" mit Sonderformat zur Bundestagswahl

Im Vorfeld der Wahlen zum deutschen Bundestag zeigt das ZDF an zwei Tagen im Morgenmagazin ein spezielles Format aus der "Klartext"-Kulisse des Vorabends. Dabei werden in der Sendung zwischen 8 und 9 Uhr Politiker und Analysten zu Wort kommen.



Im Endspurt der Bundestagswahlen treffen sich die Moderatoren Dunja Hayali und Mitri Sirin und 150 Zuschauer mit Politiker und Analysten. Im Fokus werden die beiden Kanzlerkandidaten Angela Merkel und Martin Schulz stehen. Dabei werden der Politikanalyst Prof. Karl-Rudolf Korte und Dr. Lutz Meyer, der 2013 mit seiner Agentur Blumberry den CDU-Wahlkampf begleitete, die Auftritte der beiden Spitzenkandidaten vom Vortag kommentieren.