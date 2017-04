ZDF Neo produziert Geschichte einer brutalen Mordserie

Wie Constantin Television und ZDF Neo mitteilen, werden sie zusammen "Die Geschichte eines Parfums" als Serie produzieren. Es geht um eine brutale Mordserie in einer niederrheinischen Kleinstadt.



Eine brutale Mordserie erschüttert eine niederrheinische Kleinstadt. Die Suche nach deren Ursache führt in die Vergangenheit von fünf Internatsschülern. Sie sind auf der Suche nach Macht und Liebe und experimentieren dazu mit dem Geheimnis menschlichen Dufts.