ZDF: Neue Ermittler für "Notruf Hafenkante"

Frischer Wind im ZDF: An der Waterkant schlüpfen Schauspieler Aybi Era und Marc Barthel in die Rollen zweier Kommissare des 21. Reviers.



Die beiden schicken damit ein anderes Duo von "Notruf Hafenkante" in den Ruhestand. Polizeihauptmeisterin Claudia Fischer (Janette Rauch) und Polizeimeister Tarik Coban (Serhat Cokgezen) werden nicht mehr für "Notruf Hafenkante" ermitteln. Polizeikommissarin Pinar Aslan und Polizeimeister Kristian Freiberg heißen die Neuen an der Waterkant.