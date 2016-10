ZDF: Neue Folgen für "Ein starkes Team"

Das ZDF dreht neue Folgen für seine Krimireihe "Ein starkes Team". Die Folgen sollen "Auftragskiller" und "Der Zeuge" heißen. Wann sie gesendet werden, ist noch nicht bekannt.



Der 69. und der 70. Film der Krimireihe "Ein starkes Team" wird gerade in Berlin gedreht. Wie das ZDF bekannt gab, sollen die Folgen "Auftragskiller" und "Der Zeuge" heißen. Gedreht werden die Filme Berlin und Umgebung. Die Redaktion der Reihe liegt bei Günther van Endert. Produziert werden die Filme von Alicia Remirez (UFA Fiction).