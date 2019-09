ZDF: Neue Folgen für vier Vorabendserien ab nächster Woche

Von Krimi über Polizei bis hin zur Klinik – Ende September bleibt das ZDF-Vorabendprogramm spannend. Der Grund? Haufenweise neue Serienfolgen.



Ab kommenden Dienstag (24. September) zeigt das ZDF neue Folgen der Krimiserien "Die Rosenheim-Cops" und "Heldt" sowie der Polizeiserie "Notruf Hafenkante" und der Krankenhausserie "Bettys Diagnose".