ZDF: Neue Gesichter bei den "Bergrettern"

Sechs neue Folgen erwarten die Fans der ZDF-Serie "Die Bergretter". Ab Donnerstag läuft die neunte Staffel an.



"Die Bergretter", angeführt von Sebastian Ströbel alias Markus Kofler, gehen in die neunte Runde. Am Donnerstag startet um 20.15 Uhr im Zweiten die erste Folge "Am Abgrund". Zu sehen ist das altbekannte Team aus Markus Brandl, Luise Bähr, Mirko Lang, Robert Lohr, Stefanie von Poser, Heinz Marecek und Michael König.

Doch auch neue Gesichter treten auf. Darunter ist zum Beispiel Maxi Warwel, die als Kommissarin Jessika Pollath in Schladming anfängt. Außerdem spielt die achtjährige Mia, gespielt von Mia-Sophie Ballauf, plötzlich eine Rolle in Markus' Leben.



Staffel Neun geht bereits blutig los. Bei einem Ausflug entdecken Markus, Carola und Mia die Leiche von Bergführer Robert. Da es sich wohl nicht um einen Unfall handelt, wird Kommissarin Jessika eingeschaltet. Wo Roberts Begleitung jedoch geblieben ist, bleibt vorerst ein Rätsel.