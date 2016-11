ZDF: Neue "Traumschiff"-Folgen an Weihnachten und Neujahr

Zum Jahreswechsel sticht die MS Amadea wieder in See. Am zweiten Weihnachtsfeiertag fährt das "Traumschiff" nach Palau und für eine Hochzeitsreise nach Apulien. An Neujahr führt die Reise nach Kuba und Lissabon.



Gleich vier neue Folgen des "Traumschiffes" zeigt das ZDF zum Jahreswechsel. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sticht die MS Amadea wieder in See und macht sich zunächst auf nach Palau. Eine Reise, die für den tauchbegeisterten Kapitän Victor wie gerufen kommt. Dabei trifft er auch seinen alten Freund, den bekannten Naturfilmer Dirk Steffens. Doch bei einem Tauchgang gerät Dirk in Lebensgefahr. Das Abenteuer startet am 26.12. um 20.15 Uhr.