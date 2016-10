ZDF: Neuer Kollege für "Kommissar Beck"

Das ZDF bringt "Kommissar Beck" und seine Kollegen zurück. In den neuen Folgen der deutsch-schwedischen Koproduktion kriegt der Ermittler einen neuen Partner.



Das ZDF zeigt neue Folgen der Krimireihe "Kommissar Beck". Die vier neuen Filme der schwedisch-deutschen Koproduktion entstanden auf der Grundlage der Romanfiguren der Autoren Maj Sjöwall und Per Wahlöö. Die Titelrolle des Martin Beck spielt Peter Haber. Der neue Ermittlungspartner von Beck, Kommissar Steinar Hovland, wird gespielt von Kristofer Hivja.