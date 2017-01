ZDF: Neues Gesicht im "Morgenmagazin"

Das "ZDF-Morgenmagazin" hat ein neues Gesicht. Seit 30. Januar steht Charlotte Potts für die ZDF-Sendung vor der Kamera.



Dem ein oder anderen ist es gewiss bereits aufgefallen: Das "ZDF-Morgenmagazin" hat ein neues Gesicht. Seit Montag steht Charlotte Potts für das "Morgenmagazin" vor der Kamera. Die 30-jährige Journalistin freut sich sehr, dem Team des "ZDF-Morgenmagazins" beizutreten. "Ich freue mich sehr, in diesen politisch bewegten Zeiten das Team zu verstärken und die Zuschauer schon am frühen Morgen mit Nachrichten in den Tag zu begleiten."