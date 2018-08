ZDF: Ostdeutsche Männer - sagt uns "wo die Frauen (nicht) sind"

In der 37°Doku des ZDF dreht sich alles um Single-Männer aus dem Osten.



In den ländlichen Regionen Ostdeutschlands herrscht ein regelrechter Mangel am schönen Geschlecht. Teilweise leben dort 25 Prozent mehr Männer als Frauen. Das macht die ohnehin ja schon nicht so einfache Partnersuche natürlich nicht leichter.