ZDF: "Personalabbau & Überalterung stellen Herausforderung dar"

Der ZDF-Fernsehrat bekräftigt seinen letzten Beschluss zum "Auftrag und Strukturoptimierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten" und macht deutlich: Man erwarte vom ZDF, weiterhin keine Vorschläge zur Beschränkung seines Programmangebotes.



Wie das ZDF verkündet, hat der Fernsehrat der Rundfunkanstalt einen Beschluss zum Tagesordnungspunkt Länder-AG "Auftrag und Strukturoptimierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten" veröffentlicht.