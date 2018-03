ZDF: Polit-Satire "Eichwald, MdB" geht in die zweite Runde

Neue GroKo, neue Staffel "Eichwald, MdB" - Nach vierjähriger Pause dreht das ZDF die zweite Reihe der Politiksatire.



Am vorigen Sonnabend haben die Dreharbeiten für die neuen Folgen der Polit-Satire "Eichwald, MdB" in Berlin begonnen. Die zweite Staffel wird im Gegensatz zur ersten, die lediglich vier Folgen lang war, sechs Episoden umfassen. Darin werden Ereignisse nach der nächsten Bundestagswahl vier Jahre später weiter erzählt.



Hans-Josef "Hajo" Eichwald (Bernhard Schütz) konnte wieder in den Bundestag einziehen. Ganz knapp hat er das Direktmandat in seinem Wahlkreis erringen können. Nun wildert aber ein junger Rechtspopulist in Eichwalds Bochumer Stammwählerschaft und in Berlin stehen wegen eines Dopingskandals in der Fußball-Bundesliga die Zeichen auf Sturm.