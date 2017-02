ZDF-Reihe "Planet.e" holt Umweltschutz ins Programm

Die enorme Bedeutung von intakten Mooren, das Leben im Abwasser und der Wahnsinn mit dem Pfandsystem stehen beim ZDF im März in der Reihe "Panet.e" auf dem Programm.



In seiner Reihe "Planet e." macht das ZDF im März wieder auf bedeutsame Umweltthemen aufmerksam. Los geht es am Sonntag, den 5. März, um 16.30 Uhr. Dann steht der Titel "Die Macht der Moore - Wie die Natur unser Klima schützt" auf dem Programm. In der Sendung wird erläutert, wie sich intakte Moore positiv auf die Umwelt auswirken und die Luft und die Umgebung reinigen.