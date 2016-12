ZDF-Reportage: Reiches Deutschland - armes Deutschland

In Deutschland gilt beinahe jedes fünfte Kind als arm oder von Armut gefährdet. Auch viele Rentnern fürchten den Abstieg. Eine ZDF-Reportage erkundet das "arme reiche Deutschland".



Das ZDF zeigt die vierteilige Reportage "Armes reiches Deutschland". Wie der Sender mitteilte, widmen sich die Filme der immer weiter auseinander klaffenden sozialen Schere in Deutschland - immer mehr Menschen sind arm, die Reichen werden noch reicher. Fast jedes fünfte Kind gilt hierzulande als arm oder armutsgefährdet.