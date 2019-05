ZDF-Reporter enthüllt Merkels Kamera-Richtlinien

Bei TV-Auftritten der Kanzlerin wird nichts dem Zufall überlassen: Ein ZDF-Reporter enthüllt strenge Anweisungen bei Auftritten der Bundeskanzlerin im Fernsehen.



Fünf Seiten voller Gebote sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen und Angela Merkel in bestes Licht rücken. ZDF-Reporter Andreas Kynast hat die strengen Regeln enthüllt, die jedes Mal auf der Tagesordnung stehen, wenn Angela Merkel einen TV-Auftritt hat.