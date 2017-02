ZDF-Samstagskrimi mit Wilsberg: "Die fünfte Gewalt"

Das ZDF setzt seine Samstagskrimi-Reihe fort und schickt Georg Wilsberg (Leonard Lansink) in "Die fünfte Gewalt" wieder auf Verbrecherjagd.



Am Samstag präsentiert das ZDF um 20.15 Uhr erneut einen Krimi aus seiner beliebten Samstagskrimi-Reihe. In Erscheinung tritt dann Leonard Lansink wiederum als Georg Wilsberg, dem das Schicksal in der neuen Ausgabe übel drein spielt.