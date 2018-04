ZDF: "Schwarzach 23" - ein Kopf im Maisfeld und nichts zu lachen

Eine chaotische Polizistenfamilie in Bayern und eine Portion schwarzer Humor. So würden die Macher die Schwarzach-Reihe gerne sehen. Doch zum Lachen ist in "Der Schädel des Saatans" kaum etwas.



Wie eine skurrile Vogelscheuche steckt der Kopf eines Mannes auf einem Pfahl. Kein schöner Anblick für Polizistin Anna Germinger (Marlene Morreis), die gerade ihren Freund quer durch das Maisfeld gejagt hat. Sie habe einen Tigerprint-Schlüpfer in ihrem gemeinsamen Bett gefunden, und der sei ganz sicher nicht von ihr, beklagt Anna. Der grausige Zufallsfund - also der im Maisfeld - lässt die Beziehungsprobleme aber erst einmal in den Hintergrund rücken. "Schwarzach 23 - Und der Schädel des Saatans" wird zum dritten Fall der chaotischen Polizistenfamilie Germinger aus Hausnummer 23 im bayrischen Schwarzach.