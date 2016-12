ZDF: Sendetermin für "Helene Fischer-Show"

Das ZDF widmet Helene Fischer Weihnachten ganze drei Stunden Sendezeit. In der "Helene Fischer-Show" schlüpft die Entertainerin in verschiedene Rollen und gibt ihre Hits zum Besten.



Am ersten Weihnachtsfeiertag präsentiert das ZDF wieder seine große "Helene Fischer-Show". Die Sendung, die in Kooperation mit dem ORF und dem SRF ausgestrahlt wird, zeigt die beliebte Entertainerin in unterschiedlichsten Rollen. Aber auch ihre beliebten Hits wird Helene Fischer zum Besten geben.