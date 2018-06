ZDF-Serie "Das Parfum": Düstere Story mit prominenter Besetzung

Eine grausam ermordete Frau, ein verschwundenes Kind und viele Ungereimtheiten - die neue Krimi-Serie «Das Parfum» nach Motiven des Weltbestsellers von Patrick Süskind erzählt eine düstere Geschichte.



"Es handelt sich nicht um eine normale Buchadaption", sagte Produzent Oliver Berben am Freitagabend auf dem Filmfest München. "Es ist das, wofür wir glauben, dass Serie stehen kann", was sie erreichen und künstlerisch erzählen könne. Wie das aussieht, davon konnten sich die Festivalgäste selbst überzeugen, wurden auf dem Filmfest doch die ersten zwei Folgen der mit Spannung erwarteten ZDF-Serie vorgestellt.