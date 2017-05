ZDF: Show-Sommer mit doppeltem Jubiläum

Das ZDF fährt im Sommer ein volles Programm an Shows auf. Darunter verspricht der Sender eine kuriose Rateshow, die 1000. Sendung der ältesten ZDF-Show und Deutschlands beliebteste Trödelshow.



Beim ZDF steht der Sommer ganz im Zeichen der Shows. Kuriosen Fragen müssen sich die Kandidaten in der Ratesendung "Da kommst Du nie drauf!" mit Johannes B. Kerner stellen. In dieser treten zwei prominente Teams ab Donnerstag, den 1. Juni, um 20.15 Uhr gegeneinander an. Zwei weitere Ausgaben sind bereits eingeplant. Diese folgen am 20. und 27. Juli.