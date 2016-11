ZDF: Sieben neue Fälle für den "Staatsanwalt"

Sieben neue Fälle erwarten Oberstaatsanwalt Reuther und die Kommissare Schubert und Klar. Sie ermitteln unter anderen wegen des Todes einer Stewardess und einer Attacke auf einen chinesischen Geschäftsmann.



Das ZDF zeigt sieben neue Fälle des Freitagskrimis "Der Staatsanwalt". Wie der Sender bekannt gab, werden die neuen Folgen mit Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) und den beiden Kommissaren Christian Schubert (Simon Eckert) und Kerstin Klar (Fiona Coors) ab dem 6. Januar um 20.15 zu sehen sein.