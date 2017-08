ZDF-Sport im neuen Outfit und mit Auftaktspiel der Bundesliga

Ab dem 18. August 2017 präsentiert sich der ZDF-Sport in einem neuen Design. Dabei überträgt das ZDF die Auftaktpartie der Fußball-Bundesliga FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen.



Der Saisonauftakt wird am Freitag, 18. August 2017 um 20:15 Uhr aus der Arena in München übertragen. Moderator der Sendung wird Jochen Breyer sein, an seiner Seite als Experte Oliver Kahn. Kommentieren wird das Spiel Bela Rethy.