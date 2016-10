ZDF: Steven Gätjen moderiert neues Kinomagazin

Er kennt die Stars, die Star kennen ihn: Steven Gätjen bekommt ein Kinomagazin im zweiten deutschen Fernsehen. Die Sendung soll monatlich erscheinen.



Das ZDF startet ein neues Kinomagazin. In "Gätjens großes Kino" schickt der Sender Moderator Steven Gätjen zu den ganz großen Stars nach Hollywood. Es soll Interviews unter anderem mit Tom Hanks, Daniel Radcliffe, Renée Zellweger und Ben Affleck geben. Aber auch deutsche Kinostars geben sich in dem Magazin die Ehre.