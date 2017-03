ZDF: Steven Gätjen präsentiert Goldene Kamera

Am Samstag wird der Fernsehpreis "Goldene Kamera" in Hamburg verliehen. Durch den Abend, der im ZDF live zu sehen sein wird, soll Steven Gätjen die Zuschauer führen. Erwartet werden mehr als tausend Gäste.



Die Gala der Stars, die Goldene Kamera, wird in diesem Jahr von Steven Gätjen moderiert. Das verkündet das ZDF, das das Event am Samstag ab 20.15 Uhr im Free-TV zeigen wird. Der Film- und Fernsehpreis wird für herausragende Leistungen in den Bereichen Fernsehen, Film und Unterhaltung verliehen.

Bereits ab 19.25 Uhr können Zuschauer an dem Tag live in Hamburg vorm Bildschirm dabei sein, denn da startet das ZDF die Übertragung zur Goldenen Kamera bereits. Die ZDF-Moderatoren Karen Webb und Horst Lichter stimmen auf den Abend ein und werden vom roten Teppich berichten, kündigt der Sender an.





Erwartet werden nach eigenen Angaben tausend geladene Gäste in der Hamburger Messe. Aus Hollywood habe sich beispielsweise Colin Farrell angekündigt, der die Goldene Kamera in der Kategorie "Bester Schauspieler International" erhalten soll. Auch Jane Fonda ("Lebenswerk International") wird erwartet, genauso wie Sänger Ed Sheeran, der am Ende des Abends den Preis in der Kategorie "Beste Musik International" in den Händen halten soll. Neben den Stars aus den USA, sollen auch viele Gesichter der deutschen Film-, Musik- und Fernsehbranche zu sehen sein.





Comedian Carolin Kebekus und Moderator Johannes B. Kerner, Regisseur und Drehbuchautor Friedemann Fromm sowie die Schauspieler Heike Makatsch und Wotan Wilke Möhring gehören in diesem Jahr der Jury an. Sie entscheiden, wer am Ende des Tages einen der Fernsehpreise in der Hand halten darf. Das Publikum darf allerdings auch eine Goldene Kamera verleihen, und zwar in der Kategorie "Beliebteste Satire-Show". Neben "NEO MAGAZIN ROYALE" (ZDFneo) gehen die "heute-show" (ZDF) und "Die Anstalt" (ZDF) während der Live-Sendung dafür ins Rennen.