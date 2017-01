ZDF: Steven Gätjen präsentiert die "Goldene Kamera"

Am 4. März 2017 wird erneut die "Goldene Kamera" verliehen. Für das ZDF und ZDFneo präsentiert erstmals Steven Gätjen die Preisverleihung und wird damit Nachfolger von Thomas Gottschalk.



Wenn am Samstag, den 4. März 2017 erneut die "Goldene Kamera" verliehen wird, dann führt für das ZDF erstmals Steven Gätjen durch die Veranstaltung. Bisher hatte TV-Urgestein Thomas Gottschalk die Sendung moderiert. Das ZDF überträgt die Veranstaltung ab 20.15 Uhr live aus der Hamburger Messe, womit der Zuschauer hautnae dabei ist, wenn der begehrte Preis verliehen wird.