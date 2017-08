ZDF: "Wie geht's, Deutschland?" zwei Tage nach dem TV-Duell

In Deutschland ist der Ton rauer geworden: Zufriedene gegen Unzufriedene, Privilegierte gegen Chancenlose. Kann trotz aller Unterschiede die Gesellschaft zusammenhalten? In "Wie geht's, Deutschland?" wird darüber heftig diskutiert.



Am 05. September fragt Marietta Slomka im ZDF "Wie geht’s, Deutschland?" Nur zwei Tage nach dem TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz möchte die "heute-journal"-Moderatorin mit ihren Gästen vor Live-Publikum in der Berliner Fernsehwerft die entscheidenden Wahlthemen diskutieren. Ergänzt werden die Gesprächsblöcke durch Reportagen aus dem ganzen Land. Sie werden vom ZDF-Reporter und "WISO"-Moderator Marcus Niehaves präsentiert.