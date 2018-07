ZDF-Wiederholung siegt - neues Sat.1-Magazin unauffällig

Am Montagabend setzte sich die Wiederholung eines ZDF-Krimidramas gegen eine ARD-Premiere durch. Das neue Sat.1-Magazin "Endlich Feierabend!" startete trotz eines prominenten Besuchers zurückhaltend.



Auch wenn es sich nur um eine Wiederholung handelte: Beim TV-Publikum stand das ZDF-Krimidrama "Die Tote aus der Schlucht" am Montagabend um 20.15 Uhr an erster Stelle. Im Schnitt 3,92 Millionen Zuschauer verfolgten den Film, in dem eine Kommissarin (Rosalie Thomass) den Mord an einer aus der Psychiatrie geflohenen Frau klären muss. Der Marktanteil betrug 15,7 Prozent.