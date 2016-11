ZDF: "Wiso" bekommt neuen Moderator

Seit über 30 Jahren berichtet das ZDF-Magazin "Wiso" über die Auswirkungen politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen für Verbraucher. Mit einem neuen Moderator will das ZDF der Marke Auftrieb geben.



Das ZDF-Magazin "Wiso" bekommt einen neuen Moderator. Wie der Sender mitteilte, soll ab Montag zum ersten Mal Marcus Niehaves die Sendung moderieren. Niehaves war schon länger Redakteur der Sendung. Außerdem war er als Abwesenheitsvertreter des Redaktionsleiters für die langfristige Planung des Formates zuständig.