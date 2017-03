ZDF: Zwei neue "Wilsberg"-Fälle in der Mache

Georg Wilsberg ermittelt wieder. Für das ZDF steht Leonard Lansink für vorerst zwei neue Fälle vor der Kamera. Diese werden im Rahmen des "Samstagskrimis" ihren Weg ins TV finden.



Seit Anfang März steht Leonard Lansink erneut vor der Kamera. Der Buchantiquar und Privatdetektiv Georg Wilsberg ermittelt in zwei neuen Fällen für das ZDF, die im Rahmen der Reihe "Samstagskrimi" ihr TV-Debüt geben werden. Die beiden Folgen in Spielfilmlänge laufen unter den Titeln "Schmutzige Wäsche" und "Der gläserne Verbrecher".