ZDF begibt sich auf die "Spuren des Bösen"

Heino Ferch und Tobias Moretti stellen sich in ZDF Korruption, geheimen Machenschaften. Zu sehen sind die beiden in dem Krimi "Spuren des Bösen - Wut".



Das ZDF zeigt heute Abend den Krimi "Spuren des Bösen - Wut". Im siebten Film der ZDF-/ORF-Reihe muss Richard Brock einen flüchtigen Mörder finden. Der Verhörspezialist wird von Heino Frech gespielt.