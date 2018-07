ZDF begrüßt neue Medienrichtlinie der EU

Der Kulturausschuss des Europäischen Parlaments hat eine neue Richtlinie für "audiovisuelle Mediendienste" veröffentlicht. Diese trifft zumindest schon einmal beim ZDF auf Zustimmung.



Das ZDF hat die Annahme der neuen Audiovisuellen Mediendienste-Richtlinie vom EU-Kulturausschuss begrüßt. Das neue Mediengesetz auf europäischer Ebene will auf aktuelle Marktentwicklungen und technische Neuerungen reagieren. Bevor es auch in Deutschland greift, muss es nach dem formalen Verfahren im Herbst auch noch in den relevanten Staatsverträgen und Gesetzen umgesetzt werden.