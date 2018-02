ZDF beleuchtet die russische Präsidentschaftswahl

Anlässlich der im März stattfindenden Präsidentschaftswahl in Russland widmet sich eine Sonderausgabe des "auslandsjournal" beim ZDF dem "System Putin".



Russland hat die Wahl: Am 18. März findet in der Riesen-Nation die Präsidentschaftswahl statt. Um die Situation aus Sicht Deutschlands richtig einzuordnen, bietet das ZDF-Format "auslandsjournal" eine Sonderausgabe an. Moderatorin Antje Pieper beleuchtet unter dem Titel "Das System Putin – Russland vor der Wahl" das politische Großereignis.