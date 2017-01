ZDF beschert Wintersport pur

Der Schnee ist da und passend dazu geht es beim ZDF mit einer intensiven nächsten Runde Wintersport weiter. Von Deutschland bis Frankreich, von Bob- und Skeleton bis Biathlon.



Von Donnerstag bis Sonntag können Wintersport-Freunde voll und ganz ihrem Hobby fröhnen, selbst, wenn sie es selbst vielleicht nicht auf die Piste schaffen. Das ZDF verschreibt sich mit Live-Übertragungen sowie mit Zusammenfassungen im Rahmen von "ZDF SPORTextra" voll und ganz den anstehenden Wettbewerben.