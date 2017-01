ZDF bringt den "Bergdoktor" zurück ins Programm

Fans der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" dürfen sich im Januar doppelt freuen: Nach der Winterspecial-Folge "Gestohlenes Glück" startet Staffel zehn der Reihe.



Das ZDF zeigt ein Winterspecial der erfolgreichen Reihe "Der Bergdoktor". In "Gestohlenes Glück" retten Dr. Martin Gruber und sein Bruder Hans einen 16-jährigen Jungen, der beim Eislaufen auf einem Bergsee eingebrochen ist. Neben einer Unterkühlung stellt der Bergdoktor außerdem eine schwere Lebererkrankung fest. Das Leben des Jungen steht plötzlich Kopf. Das Serienspecial kommt am 5. Januar um 20.15 Uhr.