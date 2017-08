ZDF bringt zweite Staffel "Schuld" nach Schirach

Wie bewertet man Schuld, wenn jemand aus richtigen Gründen etwas Falsches tut? Die Wirrungen und Wendungen der ersten Staffel "Schuld" werden nun weiter erzählt, wieder mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle.



Ab dem 15. September zeigt das ZDF immer freitags um 21.15 Uhr die zweite Staffel "Schuld" nach Ferdinand von Schirach. In insgesamt vier Episoden werden die Geschehnisse der ersten Staffel weiter erzählt. Die Hauptfigur des Anwalts Friedrich Kronberg wird wie zuvor von Moritz Bleibtreu verkörpert.