ZDF dreht neue "Lena Lorenz"-Folgen mit neuer Lena

Seit 2015 lebt Lena Lorenz im Berchtesgadener Land. Nun dreht das ZDF vier neue Folgen der Geschichte rund um die Hebamme, allerdings mit neuem Personal.



Allerdings wird Patricia Aulitzky nicht mehr die Rolle von Lena Lorenz verkörpern. Ab diesem Jahr steht Judith Hoersch vor der Kamera. Gemeinsam mit Eva Mattes, Raban Bieling, Liane Forestieri, Jens Atzorn, Fred Stillkrauth und anderen werden vorerst zwei Folgen gedreht. Zwei weitere Episoden werden ab Ende Juli 2018 gedreht.