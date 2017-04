ZDF dreht zwölf neue Folgen "Dr. Klein"

Seit Freitag werden in Stuttgart und Umgebung neue Folgen der ZDF-Familienserie "Dr. Klein" gedreht. Mit dabei sind natürlich wieder ChrisTine Urspruch, Simon Licht und Renan Demirkan.



In der neuen Staffel "Dr. Klein" ändert sich Einiges für Valerie Klein (ChrisTine Urspruch). Ihre Scheidung ist durch und die Tochter studiert in Amsterdam. Ihr großer Widersacher Dr. Lang (Simon Licht) verlässt die Rosenstein-Klinik. Jetzt kann Valerie ihre neue Freiheit genießen. Doch schon entwickelt sich eine Beziehung zu dem Maler Volker Beier (Manou Lubowski). Mit ihm hatte sie zwar nur einen One-Night-Stand, doch es scheint mehr daraus zu werden.