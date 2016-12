ZDF einigt sich mit Fernsehproduzenten

Zur Förderung der deutschen Kreativwirtschaft hat das ZDF neue Rahmenrichtlinien mit den Fernsehproduzenten ausgearbeitet. Die Produzenten profitieren vor allem bei der Onlinenutzung von der neuen Vereinbarung.



Das ZDF wird von 2017 an Deutschlands Fernsehproduzenten vor allem für die Onlinenutzung ihrer Beiträge mehr Geld zukommen lassen. Das geht aus einer Vereinbarung zwischen dem Mainzer Sender und den Produzentenverbänden hervor, wie beide Seiten am Dienstag mitteilten.