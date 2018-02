ZDF entfernt Stotter-Passage aus "heute-show"

Das ZDF reagiert auf die Kritik. Der "heute-show"-Beitrag, in dem ein AfD-Politiker, der unter einer Sprachstörung leidet, verunglimpft wurde, ist aus der Folge herausgenommen worden. Der Betroffene selbst hat mittlerweile Oliver Welkes Entschuldigung angenommen.



Das ZDF hat nach heftiger Kritik an der Darstellung des AfD-Sachverständigen Dieter Amann in der Satiresendung "heute-show" die entsprechende Stotter-Passage aus der Sendung geschnitten. Das betreffe sowohl die Mediathek als auch die Wiederholungen, die in den kommenden Tagen bei ZDFneo laufen, erklärte ein Sprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.



Bei der Ausgabe sei leider ein Fehler gemacht worden, der auch Thema in der kommenden Sendung am 16. Februar sein soll (DF berichtete). An diesem Freitag fällt die in Köln produzierte "heute-Show" wegen der Fastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" aus.